بالصور- هشام عباس يتألق في دندرة بحضور 10 آلاف طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ما زالت أصداء مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا، تتردد في جنوب مصر، حيث انقضت الليلة الرابعة، التي أقيمت بجامعة جنوب الوادي، وشهدها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ونائبه الدكتور محمد أبو الفضل بدران، مع 10 آلاف من طلاب الجامعة.

وقبل الحفل، افتتحت "عبدالدايم"، معرضًا للكتاب يضم إصدارات وزارة الثقافة ويشكل أكثر من 2000 عنوان، ثم أقيم حفل فني أحياه النجم هشام عباس وفرقته.

وأكدت عبدالدايم أن فعاليات مهرجان دندرة تعمل على جذب مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، وتضم ألوان من الثقافة والفنون الجادة المعاصرة، مشيرة إلى أان مخاطبة وجدان الجمهور خاصة الشباب في صعيد مصر يعد أحد وسائل تطوير المجتمع باعتبار القوى الناعمة قاطرة للتنمية.

وتفقدت وزيرة الثقافة معرضًا للفنون التشكيلية، كما شهدت فقرة فنية لمجموعة من المواهب الواعدة في الجامعة، بعدها قدّم النجم هشام عباس مجموعة من أعماله الجماهيرية التى تجاوب معها الشباب وخلقت حالة من البهجة بينهم.​