​الخميس.. افتتاح هرم زوسر المدرج بعد ترميمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قررت وزارة السياحة والآثار، تنظيم مؤتمر صحفي لافتتاح هرم زوسر المدرج، عقب الانتهاء من أعمال مشروع ترميمه يوم الخميس المقبل الموافق 05 مارس 2020.

ويعتبر هرم زوسر أو هرم سقارة أو الهرم المدرج، أحد أهم المعالم السياحية في جبانة سقارة شمال غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، بُني خلال القرن 27 ق.م لدفن الفرعون زوسر؛ بناه له وزيره إمحوتب، وكان المهندس والطبيب أمحتب هو المهندس الأساسي للمجموعة الجنائزية الواسعة في فناء الهرم وما يحيطه من هياكل الاحتفالية.

ويتكون أول هرم مصري من ست مصاطب بُنيت فوق بعضها البعض، ليمثل تطورًا هائلاً في تصميم القبور في ذلك العهد الذي كان يكتفي بمصطبة واحدة، ويبلغ ارتفاعه 62 مترًا (203 قدم)، وكان مُغطى بالحجر الجيري الأبيض المصقول، ويُعتبر أول بنية حجرية وقتها، على الرغم من أن الحوش المعروفة باسم جسر المدير يبدو أنه سبق بناء الهرم.​