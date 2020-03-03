طلب إحاطة بشأن غياب حملات الترويج للسياحة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن غياب الحملات والرسائل الإعلانية القادرة على جذب السياحة الأجنبية لمصر والمساهمة في بناء الهوية والصورة الذهنية عن السياحة بمختلف ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية حضارية وآثار وطبيعة خلابة.

وأكدت البرلمانية في تصريح صحفي، الاثنين، ضرورة تكاتف وزارة السياحة ومؤسساتها المختلفة على تصميم هوية إعلانية للسياحة المصرية تسهم في بناء انطباع وصورة ذهنية إيجابية لدى السياح في مختلف بلاد العالم، مع التأكيد أننا نمتلك كافة المقومات القادرة على جذب السياحة من مختلف بلاد العالم ولمختلف الفئات العمرية.

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وأضافت "البطران"، أن مصر واحدة من أهم الدول الثقافية والحضارية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أننا أقدم حضارة عرفتها البشرية، مما دفع علماء الآثار في دول العالم لدراسة الآثار القديمة، وهو الأمر الذي جعلنا في قائمة الدولة المستقطبة للسياحة الأجنبية خلال فترات زمنية مختلفة حتى باتت واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، الأمر الذي ينعكس على ضخ العملات الأجنبية للدولة، كما يساهم في إنعاش الاقتصاد المصري بسبب العمالة المباشرة والغير مباشرة من تزايد أعداد السياح.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه يجب النهوض بالقطاع السياحي إلى المستوى العالمي، عبر خطط ترويجية غير تقليدية، لجذب أكبر عدد من السياح الراغبين في التجديد والتطوير خلال رحلاتهم، موضحةً أنه يجب الترويج للسياحة المصرية من خلال تطوير الرسالة الإعلانية وعمل (SLOGAN) إبداعي يسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن السياحة المصرية.

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