الاقتصادية تفصل في نزاع الهلال والنجمة الذهبية ضد "الهلال والنجمة الفضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من شركة الهلال والنجمة الذهبية، ضد شركة الهلال والنجمة الفضية مصر، وشركة الهلال والنجمة الذهبية للصناعة والتجارة مصر.

وأوضحت الدعوى، أن شركة "الهلال والنجمة الذهبية" أقامت دعواها القضائية، ضد شركتي "الهلال والنجمة الفضية مصر"، و" الهلال والنجمة الذهبية للصناعة والتجارة مصر"، بسبب المنافسة غير المشروعة.

وطالبت شركة الهلال والنجمة الذهبية، خلال دعوتها القضائية، بقبول الدعوى شكلًا، ثانياً في الموضوع بإلزام المعلن إليهم بمبلغ 200 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، وكل الكسب الفائت والمحتمل للمنافسة غير المشروعة للشركة الطالبة.

أوضحت أوراق الدعوى أن الشركة الطالبة "شركة الهلال والنجمة الذهبية"، هي الشركة الأولى والرائدة في صناعة أدوات النظافة، والأدوات المنزلية من البلاستيك في مصر والعالم، لما تميزت به منجاتها بالجودة الفائقة، وتميزت بالعلامة التجارية "هلال بداخله نجمة".

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وأضافت أورق الدعوى، أن "سالم أمين سالم" خرج من شركة "الهلال والنجمة الذهبية"، كمساهم ببيعه كل أسهمه مستلماً كافة حقوقه المادية والمعنوية، واستقل بشركة "الهلال والنجمة الفضية مصر"، والعديد من الشركات الأخرى التي تجاوزت 17 شركة بموجب العقد المؤرخ 1 مارس 2012.

وقد لجأت الشركة المدعية للتحكيم التجاري الدولي، الذى ألزم الشركتين المدعى عليهم -"الهلال والنجمة الفضية مصر"، و" الهلال والنجمة الذهبية للصناعة والتجارة مصر"- بعدم طرح المنتجات التي استقل المُحتكمين بإنتاجها والمتمثلة في الأدوات المنزلية الواردة في الفئة "2" من القرار 243 لسنة 203 سواء تحمل علامة الهلال والنجمة، أو أي علامات مشابهة أو مماثلة لها، والكف فوراً عن أي عمل من شأنه مخالفة ذلك وسحب ما يثبت أن المحتكم ضدهم طرحوه في الأسواق بالمخالفة لذلك.

من جانبها لجاءت شركة " الهلال والنجمة الذهبية"، للمحكمة الاقتصادية لإثبات التعدي من قبل الشركتين، وقررت المحكمة ندب خبير لإعداد تقرير عن الدعوى المقامة.

وطالبت الشركة في دعواها بإلزام الشركتين المدعي عليهما بمبلغ قدره 200 مليون جنيه؛ تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.