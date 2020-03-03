محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة القاهرة الجديدة، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر سلاحًا في وجهه.
وسبق للمنتج ياسر خليل أن تقدم ببلاغ ضد حسام حبيب، خلال ديسمبر الماضي، بعدما توجه وآخرون إلى منزله -يقصد خليل- وتعدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إحداث إصابته.
من جانبها حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم الحبس الصادر ضده في جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس حسام حبيب سنة للشروع في قتل المنتج "ياسر خليل".. والاستئناف 9 أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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