شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب مستلزمات طبية بأكثر من 600 ألف جنيه عبر مطار برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان.

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وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان، الاثنين، أنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من جدة، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود ٥٩٣١ قطعة من مستلزمات ومعدات طب وجراحة الأسنان ولوازمها.

أضاف البيان أن القيمة الإجمالية للأغراض الجمركية بلغت 623 ألفًا و570 جنيهًا، وقيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت مليونًا و247 ألفًا و140 جنيهًا.

قرر محمود فرغلي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الموانىء الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.