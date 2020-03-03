شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجنوب أفريقيا يكشف حقيقة وجود «كورونا» في جوهانسبرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد شريف عيسي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، أن صن داونز اختار نفس الملعب الذي أقيم عليه لقاء النسخة الماضية مع النادي الأهلي.

وقال عيسي في برنامجه «البريمو» المذاع على قناة «تن»: «لا يوجد كورونا حتي الآن في جنوب أفريقيا ولا أي حالات ظهرت بسبب ظروف المناخ وارتفاع درجة الحرارة».

وأضاف: «بعثة الأهلي في حالة جيدة للغاية، والفريق سيتدرب على الملعب الرئيسي للمباراة بداية من الأربعاء المقبل حتي يوم اللقاء، ولا يوجد أمطار حتي الآن».