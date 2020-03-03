شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: رجعت 400 ألف جنيه «عرابين» أفراح.. وهاني شاكر قدوة وأب لنا جميعا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إن أغانيه تعرض على المصنفات وأحيانا يتم تعديل بعض الكلمات، مؤكدا أن أغنية «بنت الجيران» مسجلة في المصنفات.

وأضاف شاكوش، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أغني مهرجانات وشعبي وأي لون غنائي حتى الكلاسيك»، مردفا: «كنت باخد 100 جنيه لما أسجل أغنية للفرح».

وأضاف «شاكوش»: «الأستاذ هاني شاكر قدوة وأب لنا جميعا وأمير الغناء العربي، ولا نستطيع الاعتراض عليه»، مشيرا إلى أنه أعاد أكثر من 400 ألف جنيه قيمة «عرابين» أفراح بعد قرار النقابة.