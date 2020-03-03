شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار أحمد محمود أبودقه، رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، أن إجمالي من كان لهم حق التصويت في الانتخابات 594325 مهندسا، في حين بلغ عدد من شاركوا في الانتخابات والإدلاء بصوتهم 31984 مهندسا، وكانت الأصوات الباطلة 7238 صوتا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 24746 صوتا، كاشفا أن عدد المقاعد التي تنافس عليها في مجالس النقابات الفرعية 175 مقعدا بمنافسة 762 مهندسا.

ومن جانبه أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها النقابة مؤخرا هي واحدة من أنزه الانتخابات في تاريخ النقابة، وقال: «الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي كامل وبإجراءات دقيقة ومدققة، ولم تشهد ثمة شكوى أو مخالفة».

ووجه «ضاحي» التحية للفائزين في الانتخابات لفوزهم بثقة المهندسين، ودعاهم للمشاركة الفورية في العمل النقابي لخدمة المهنة والمهندسين واستكمال ما تم من أعمال خلال العامين الماضيين، وأضاف: «العمل النقابي عمل تطوعي في المقام الأول، بلا مأرب شخصية ولا مصالح خاصة».

وأكد أن «المرحلة القادمة ستشهد إجراءات نقابية وقرارات جديدة تصب جميعا في صالح المهنة والمهندسين».

وفى كلمته المقتضبة وجه المهندس أحمد عثمان الشكر للجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار أحمد محمود أبودقه التي قامت بمجهود مضني للخروج بالانتخابات في أبهى صورة لها، متمنيا التوفيق لمن لم يوفقهم الحظ بالفوز بالانتخابات ومقدما التهنئة للفائزين.

وجاءت النتائج على مقاعد الشعب الهندسية كالتالي :

شعبة كهرباء :

- أولا فوق السن وفاز بها :

1- المهندس أشرف أحمد محمد السيد نصر ( حصل على 2420 صوتا)

2- المهندس عادل عبدالعزيز أمين على ( 1848 صوتا)

3- المهندس محمد سليمان محمود سليمان ( 1822صوتا)

4- المهندس أحمد محمد صلاح الدين الشناوي ( 1443صوتا)

5- المهندس احمد السيد محمد أحمد عبدالرازق ( 1263 صوتا )

ثانيا: شعبة كهرباء تحت السن :

1- المهندس كريم علاء الدين عبدالموجود أحمد ( 1415 صوتا )

2- المهندس محمود محمد سعفان السيد موسى ( 1400 صوت)

شعبة ميكانيا – فوق السن -:

1- المهندس عادل محمد إبراهيم درويش ( 1412صوتا )

2- المهندس عبدالله إبراهيم عبدالرحيم دهينه ( 1111صوتا)

3- المهندس طاهر فوزي عبدالفتاح عبدالحميد ( 1067 صوتا )

4- المهندس محمد السيد عبدالمجيد محمد ( 1044 صوتا)

5- المهندس فايق جرجس فايق ( 967 صوتا)

شعبة ميكانيكا – تحت السن :

1- المهندس أحمد محمد صبري حمادة على يوسف ( 1112 صوتا )

2- المهندس محمد سعد عسران محمود ( 616 صوتا)

شعبة مدني – فوق السن-:

1- المهندس نير حمدي أحمد مرسي ( 3013 صوتا)

2- المهندس وليد أحمد فؤاد محمد ( 2436 صوتا )

3- المهندس عمرو عبدالمنعم محمد البغدادي ( 2430 صوتا )

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4- المهندس أحمد على رمزي أحمد بدر الدين (2322 صوتا )

5- المهندس خالد محمد توكل ( 2121 صوتا )

شعبة مدني – تحت السن :

1- المهندس محمد ثروت فتح الباب أبوالفتوح ( 3134 صوتا )

2- المهندس مايكل جرجس عدلي جرجس( 1590 صوتا )

شعبة عمارة – فوق السن :

1- المهندسة ولاء أحمد السيد محمد نور ( 650 صوتا )

2- المهندس مدحت فتحي السيد حسن موسى ( 646 صوتا )

3- المهندس معتز محمود طلبة محمد ( 643 صوتا)

4- المهندس أحمد السيد عبدالفتاح السيد ( 580 صوتا )

5- المهندس أحمد حسن حسني ( 559 صوتا)

شعبة عمارة- تحت السن -:

1-المهندس محمد حمودة محمد فتح الله ( 569 صوتا )

2-المهندسة ياسمين عاطف محمد الموجي ( 458 صوتا )

شعبة غزل ونسيج – فوق السن -:

1-المهندس محمد سيد أحمد محمد عزام ( 238 صوتا )

2-المهندس الأمير محمد إمام منصور إمام ( 212 صوتا )

3- المهندس سمير أحمد أبوالفتوح على ( 207 صوتا )

شعبة غزل ونسيج – تحت السن -:

1- المهندس حافظ سعيد حافظ محمد حواس ( 313 صوتا )

2- المهندس حسين رضا حسين عبدالمنعم محمد ( 255 صوتا )

شعبة كيمياء – فوق السن- :

1- المهندس ابراهيم إسماعيل ابراهيم ( 206 صوتا )

2- المهندس محمد عبدالباسط عبدالرحيم محمد ( 170 صوتا )

3- المهندسة منال جابر عبدالعال مراد ( 149 صوتا)

شعبة كيمياء- تحت السن- :

1- المهندس أحمد محمد أحمد سليمان ( 184 صوتا )

2- المهندس مهاب محمد برعي نصر ( 179 صوتا )

شعبة تعدين وبترول – فوق السن-:

1- المهندس سمير إبراهيم حسن زايد (579 صوتا )

2- المهندس صبري ابو الوفا شرقاوي ( 540 صوتا )

3- المهندس محمد الجيوشي عبدالوكيل أحمد ( 377 صوتا )

شعبة تعدين وبترول – تحت السن-:

1- ألمهندس أحمد عرفة حسين أحمد ( 403 صوتا )

2- المهندس حمدى أحمد محمد نور