شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: «بنت الجيران» تُدرس في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن مهرجان بنت الجيران حقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم في مصر والدول العربية.

وأضاف حسن شاكوش، خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» قائلا: «أغنية بنت الجيران يتم تدريسها في المدارس».

وتابع شاكوش: «أنا جمهوري الناس الغلابة في المناطق الشعبية، وأكون في قمة سعادتي بالمشاركة في أي فرح شعبي».

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وأكمل: «كل أغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات، وأغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات».

وأشار شاكوش إلى أنه لم يكمل مشواره الرياضي بسبب ظروفة المادية، حيث إنه كان لا يتقاضى مقابل مادي من النادي.

وأشار إلى أن والدته كانت تساعده ماديا للسفر للإسماعيلية وكان ينفق 20 جنيها على السفر، ولا يتبقى معه سوى 4 جنيهات كان يقضي بها 15 يوما في النادي، وكان يجمع مع أصدقائه في النادي لشراء الفول والطعمية لأنه كان يتناول البيض والجبنة الساعة السابعة مساء ويجوعوا عند منتصف الليل.

ولفت شاكوش إلى أنه كان يحصل من النادي على بدل انتقال 25 جنيها، موضحا أنه لم يكن معه أموال للسفر وكان يتحجج لكابتن الفريق بوجود ظروف مع والدته.