وزير الصحة الأسبق يضع روشتة للمواطنين لحماية أنفسهم من عدوى الفيروسات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أن الفيروسات تشكل عامل مهم في أمراض الجهاز التنفسي، ومن أشهر أنواع الفيروسات فيروس الأنفلونزا، A و B، لافتا إلى أن تركيبة الفيروس الجينية تتغير من عام لعام، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وتطبيقها تجنبا لانتشار العدوى الفيروسية، حيث أن مصاب الأنفلونزا أو الفيروسات المشابهة لابد أن يلجأ للراحة لمدة يومين أو ثلاثة، كما يتجنُّب الاتصال المباشر مع الناس، ويهتم بالنظافة الشخصيّة بشكل دائم والانتباه على غسل اليدين بالماء والصابون جيِّداً، ويتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، ووضع غطاء (ماسك) على الأنف والفم، والاهتمام بالصحة العامة من خلال تناول الأكل الصحي والمتوازن.

جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم بكلية العلوم بجامعة الازهر ،فى إطار الصالون العلمي بقاعة مبنى الفلك، تحت عنوان "الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات"، وفى نهاية محاضرته وجه الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف، مشيدا بالنشاط العلمي الكبير الذي تقوم به كلية العلوم، مؤكدا اعتزازه بكلية العلوم والتى تعد كلية العلماء ،مشيرا إلى أن لكلية العلوم فضل كبير عليه، مشيرا إلى أنه درس بها سنة تأهيلية وقت أن كان طالبا في كلية الطب، وتعلم خلالها الكثير والكثير على علماء افذاذ .

وفى ختام فعاليات الصالون قام رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوى بتكريم الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، ومنحه درع الجامعة، بحضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني عميد كلية العلوم، والدكتور سيد بكري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور سعد على عيسى منسق الصالون العلمى ، والدكتور أحمد رمضان صوفى مسئول الأنشطة ومدير وحدة الخريجين بالكلية .

من جانبه، قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الازهر ،إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تضع نصب أعينها الاهتمام بصحة المواطن في شتى محافظات الجمهورية، خاصة الأماكن التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم في هذا الإطار بتسيير قوافل طبية شاملة على مدار العام تجوب القرى والمدن في كافة محافظات الجمهورية.

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كما أكد أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة، حيث تضم نخبة من أفضل الأساتذة في تخصصاتهم المختلفة، ويتميز طلابها بالجد والاجتهاد والتفوق، مشيرا إلى أنها من أوائل الكليات المعتمدة بالجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.