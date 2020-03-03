شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: التجديد النصفى 2020 أنزه انتخابات شهدتها النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، إن العملية الانتخابية التى شهدتها النقابة، والتجديد النصفى 2020، هى أنزه انتخابات تمت فى نقابة المهندسين، تحت إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أنه بإعلان أسماء الفائزين فقد تحمل أعضاء الشعب السبعة الهندسية، مسؤولية كبيرة، خاصة ان العمل النقابى عمل تطوعي، فى المقام الأول ليس خلفه أهداف شخصية، أو مصالح، موجها الشكر لكل من تطوع لاستكمال مسيرة النقابة.

وأضاف ضاحى، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى، المنعقد بنقابة المهندسين لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى، أن الفترة المقبلة والمتبقية من عمر المجلس الحالى، ستشهد جنى ثمار أول عامين من المجلس، وأى قرارات تصب فى صالح المهندسين، داعيا جميع الفائزين والذين لم يوفقوا أن يبدؤوا عملهم النقابى فورا، حيث لا يشترط العمل النقابى أن يكون المهندس عضو مجلس.

من ناحيته، قال المهندس أحمد حجازى، وكيل النقابة، إن النقابة تمر بمرحلة فارقة، خاصة أن الدولة أصبحت تعتبرها استشارية فى مجالاتها، حيث انعكس ذلك فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن نحو 220 ألف مهندس، انضموا خلال 6 سنوات ماضية، وهو عدد يجعل النقابة فى حاجه إلى زيادة مجهودها، لزيادة مواردها لدعم أعضائها، لافتا إلى أن عدد الأعضاء المسجلين فى النقابة هو 730 ألف مهندس، من بينهم 133 عضو لم يسددوا الاشتراكات السنوية الخاصة بهم.

وأضاف حجازى، خلال كلمته،: أنه من المقرر أن يتم إعلان لائحة مزاولة المهنة فى أقرب وقت.

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ووجه المهندس أحمد عثمان، الوكيل الأول لنقابة المهندسين، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، التهنئة لجميع المهندسين الفائزين، والمهندسين المعاونين له فى إجراء العملية الانتخابية، من أعضاء مجلس النقابة.

وأعلنت اللجنة القضائية، المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، إن عدد المهندسين الذين شاركوا بالتصويت على مستوى الجمهورية بلغ 31 ألف و984 صوت، من بينهم 24 ألف و746 صوت صحيح فقط، وعدد الأصوات الباطلة 7238 صوت، مشيرة إلى أن إجمالى من لهم حق التصويت 594 ألف و325 صوت.