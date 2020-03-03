شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المدارس: استقبلنا آلاف المقترحات على جدول الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق حسنى، الأمين العام لاتحاد طلاب مدارس مصر، أنهم استقبلوا آلاف المقترحات على جدول امتحانات الثانوية العامة الذى تم إعلانه الأسبوع الماضى من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحا أن صفحة الاتحاد استقبلت مقترحات كثيرة.

وأضاف الأمين العام فى تصريح خاص، أن المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس سيعقد خلال أيام لقاء لفرز المقترحات الواردة من الطلاب زملائه والاتفاق على مقتر واحد يتم التقدم به إلى وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن الاتحاد هو صوت الطالب الذى يستطيع أن يعبر فيه عن رأيه.

وأوضح الطالب طارق حسنى، أنه من أبرز المتقرحات التى وردت إلى الاتحاد تبديل مادة الفيزياء بدل الكيمياء فى الجدول واللغة الأجنبية الأولى مكان اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى مطالب بعض من طلاب شعبة العلمى رياضة بمد وقت لهم حتى يحصل الطلاب على راحة ووقت كاف لمراجعة المواد نظرا لكثرة عدد فروع مادة الرياضيات فى شعبة العلمى رياضة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات، ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.

ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.