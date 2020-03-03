شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية الثقافية بميلانو: المصرى المصاب بكورونا استجاب للعلاج وعاد لمنزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وائل عبد القادر، رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، من ميلانو، إن أحد أفراد الجالية الذى أصيب بفيروس كورونا ، استجاب للعلاج وتعافى وعاد لمنزله ب خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن المصرى الذى أصيب بالفيروس ، من محافظة الدقهلية في الأربعينيات من عمره، وتلقى العلاج في مدينة ميلانو وحالته استجابت للعلاج، مؤكدا أن القنصلية المصرية بميلانو تتابع أحوال المصريين فى الشمال الايطالي بقيادة السفير إيهاب أبوسريع.

وكانت إيطاليا، أعلنت مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات 52 بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 306 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 2000، وكانت قد وصل عدد المصابين أمس إلى 1000 حالة بجانب وفاة 29 شخصًا.

ومنذ بدء تفشي الوباء قبل أسبوع، تبين أن 1128 شخصًا يحملون الفيروس، لكن 52% منهم لم يظهروا أعراضًا للمرض أو أظهروا أعراضًا محدودة، بحسب الحماية المدنية.

وحسب ما نقلته صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، قالت إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 1188 شخصا، ولا تزال المنطقة الحمراء التى تشكل خطرا كبيرا هى المنطقة الشمالية خاصة مقاطعة لومبادرى وفينيتو.

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وأكدت الصحيفة ان فيروس كورونا فى إيطاليا، 29 قتيلًا و 1188 مصابا، مشيرا إلى أنه تم إصابة 552 شخصًا فى لومباردى، أى ما يعادل 52٪ فى المجموع، و 189 فى فينيتو، أى ما يعادل 18٪"، مضيفًا أن "20٪" من الحالات حدثت فى إميليا رومانيا."

وتحتفظ إيطاليا بـ 50000 شخص معزولين فى ما يسمى بـ "المنطقة الحمراء" التى شكلتها 11 بلدية فى المناطق الشمالية من لومباردى وفينيتو، الأكثر تضرراً، ولكن تم الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مناطق أخرى من البلاد والشمال والوسط والجنوب، وفى لازيو (الوسط) أبلغت السلطات الإقليمية عن ثلاثة مرضى جدد.