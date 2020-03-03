شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: انفجارات عنيفة بمحيط مطار معيتيقة الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة العربية، خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، سماع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات محيط مطار معيتيقة الليبي.

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كما سمع سكان العاصمة الليبية طرابلس مساء اليومالاثنين ، دوى انفجار كبير هز العاصمة طرابلس.

ولم تعلن أى جهة رسمية حتى الآن، ما إذا كان الانفجار لسيارة مفخخة أو قصف لطائرات حربية.

يذكر أن مطار معتيقة الدولى تم استهدافه من قبل طائرات حربية خلال الاسابيع الماضية أكثر من أربع مرات.