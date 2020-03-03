شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أخر إحصائية بشأن وفيات ومصابى فيروس كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫دشنت الحكومة موقع إلكترونى توعوى عن فيروس الكورونا، تحت مسمى ‪Www.care.gov.eg‬، يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)‬.

‫ونشر الموقع أخر الأرقام والإحصائيات حول عدد المصابين والوفيات بالفيروس فى 60 دولة، حيث وصل عدد الوفيات لـ 3048 وعدد المصابين لـ 89 ألف مصاب و45 ألف معافى . ‬

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‫ويتضمن الموقع أيضا الإجابات على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.‬

‫ويتضمن أيضا على أبرز نصائح منظمة الصحة العالمية وفيديوهات توعوية يالفيروس .