شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول سياسة الحكومة فى رقابة الذبح العشوائى بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية، إنه سيتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة، في إحكام الرقابة على الأسواق التي تشهد ذبحاً عشوائياً للطيور والحيوانات، بما يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين، خاصة وأنها أصبحت بيئة خصبة لانتشار الفيروسات، لاسيما فيروس كورونا الذى يهدد العالم الآن.

وأضاف "تمراز" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هناك قصور شديد جداً لدى المحافظات في عدد الأطباء البيطريين، وهو ما يجعل تلك الأسواق بعيداً عن أعين الرقابة، مشدداً، : "لو ما أخدناش بالنا هينتشر الفيروس بسرعة البرق، خاصة وأن هناك رقابة غائبة أيضاً على العجول البتلو، عندنا في البحيرة يتم ذبح 2000 عجل من صغار السن وخارج الاطار الرسمي".

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وحذرت مديريات الطب البيطرى فى المحافظات، من استمرار عمليات تداول وذبح الطيور الحية فى المحافظات، مشيرة إلى تهديد الظاهرة السلامة والصحة، لما قد تمثله هذه الطيور من حاضنة للأمراض والأوبة المعدية، مثل انفلونزا الطيور وغيرها، إضافة إلى تلويث البيئة وانتشار الروائح الكريهة، من مخلفات محلات الدواجن، خاصة أنها تقع فى وسط الكتل والتجمعات السكنية، وهو الأمر الذى دفع المشرع لإصدار القانون 70 لسنة 2009 الذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل بشكل جدى، منذ صدوره منذ 11 عاماً.