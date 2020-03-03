شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الصين تنجح فى السيطرة على كورونا ببلازما المتعافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل استخدام الصين للعديد من التقنيات العلاجية منذ تفشى فيروس كورونا، ومحاولتها السيطرة على الفيروس في ظل عدم التوصل إلى لقاح فعال خاص بالمرض، أعلنت السلطات الصينية عن تحسن 91 حالة مصابة من كورونا من أصل 245 مريضا تلقوا العلاج بالبلازما من المرضى المتعافين، وتمت السيطرة على الأعراض.

وأشارت السلطات الصينية إلى أنه تم جمع ما يصل إلى 544 جرعة من البلازما من المرضى المتعافين من فيروس كورونا الجديد COVID-19 في جميع أنحاء البلاد لبدء العلاج بالبلازما للمرضى.