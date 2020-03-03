شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. من هو المصاب الثانى بفيروس كورونا على أرض مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال الساعات الماضية، عن اكتشاف الحالة الثانية الحاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي". ”الخليج 365” يستعرض فى الفيديو التالى أهم المعلومات المؤكدة عن الحالة. Advertisements

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