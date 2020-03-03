شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن وفاة 4 أشخاص بسبب فيروس كورونا فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولي الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية، اليوم الإثنين، إن أربعة أشخاص توفوا بسبب فيروس كورونا، مما يرفع عدد الوفيات فى الولاية إلى ستة أشخاص، وفق ما نقلت شبكة "cbsnews".

وكان حاكم ولاية واشنطن الأمريكية، جاي روبرت انسلي، أعلن يوم السبت، حالة الطوارئ في الولاية بعد وفاة مواطن مصاب بفيروس كورونا الجديد.

وكتب جاي في بيانه على تويتر: "أصدرت إعلانًا طارئًا لضمان حصول واشنطن على الموارد اللازمة للتحضير لفاشية COVID-19 والاستجابة لها".

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية أعلنت إلغاء بعض رحلاتها من لندن إلى الولايات المتحدة بسبب انخفاض الطلب على السفر الناتج عن تأثير وباء فيروس كورونا على المسافرين.

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وقالت الشركة المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية الأسبوع الماضي إن انتشار الفيروس سيخفض الأرباح هذا العام لكن لم يكن بإمكانها ذكر نسبة في الوقت الذي يرغم فيه الوباء شركات الطيران على تخفيض خدماتها.

وقالت شركة الطيران "مجاراة للطلب المنخفض بسبب قضية فيروس كورونا المستمرة نقوم بدمج عدد من الرحلات (إلى أمريكا) بين 16 مارس و28 مارس".