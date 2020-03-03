شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل لـ 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصحة العراقية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 26، مشيرا أن مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حجز أكثر من 1000 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وقال مدير الصحة دلوفان محمد، اليوم الاثنين، "إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهى مدة حجرهم الخميس المقبل.

وأضاف، "أنه تم تحديد أماكن خاصة فى المستشفيات لعزل أية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها إلى المراكز الخاصة لإخضاعهم للرقابة الصحية والعلاج"، مشيرا إلى تهيئة 12 مركزًا للحجز فى أربيل.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت اليوم الاثنين، إن السلطات سجلت حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا لشخصين زارا إيران فى الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21، وذكرت الوزارة فى بيان أنه تم اكتشاف الحالتين فى بغداد.

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وتم رصد حالة الإصابة الأولى يوم الثلاثاء الماضى، وكانت لطالب إيرانى أعيد إلى بلاده بعد ذلك، وجميع حالات الإصابة الأخرى لعراقيين زاروا إيران مؤخرا.

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس إلى 19 حالة، وأضافت الوزارة أن 2 من المصابين الستة فى بغداد والأربعة الآخرين فى السليمانية وجميعهم عادوا من إيران فى الآونة الأخيرة.

كانت وزارة الصحة العراقية، إن العراق اكتشف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها فى بغداد والخامسة فى محافظة بابل، مما يرفع إجمالى عدد المصابين إلى 13، وأضافت الوزارة فى بيان أن المرضى أودعوا فى الحجر الصحى.