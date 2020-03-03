شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخفض 10 دولارات على سعر تأشيرة السائحين للاستفادة من «صيف فى الصعيد» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على إتاحة الحصول على التأشيرة الاضطرارية (فى منافذ الوصول) لمزيد من الدول التى تحددها الجهات الأمنية المعنية، وكذا الموافقة على مد فترة الإقامة المسموح بها على التأشيرة واستحداث تأشيرة جديدة صلاحيتها خمس سنوات يسمح خلالها بالزيارة لمدة لا تتعدى 90 يوماً فى كل مرة دخول، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر فى الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإليكترونية.

كما تمت الموافقة على قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل ومنح الأولوية في الحصول على تأشيرات الدخول للسائحين والقادمين للأراضى المصرية من حاملى تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم.

وتم التأكيد على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية سواء الاضطرارية من منافذ الدخول أو من القنصليات والبالغ 25 دولاراً فقط، والموافقة على السماح لعدد 27 جنسية يسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الاضطرارية شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى، وذلك بالإضافة إلى الجنسيات المصرح لرعاياها الحصول على التأشيرة الاضطرارية في منافذ الوصول أو الحصول عليها من البوابة الإليكترونية سواء للسائح الفردى أو للمجموعات السياحية وعددها 46 جنسية.

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وتمت الموافقة على منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى البلاد للاستفادة من مبادرة «صيف في الصعيد» شريطة أن يكون مطار الوصول هو مطار الأقصر أو أسوان خلال أشهر يونيو – يوليو – أغسطس من كل عام، ودراسة منح مزايا للمسافرين على خطوط الناقل الوطنى فيما يتعلق بسعر تأشيرة الدخول وأسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق هذه التيسيرات اعتباراً من 1 يونيو 2020، حتى تكون الأجواء الصحية العالمية مواتية، لاسيما في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة التي يتم تطبيقها حالياً لمواجهة انتشار ڨيروس كورونا.