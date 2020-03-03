شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: 26 مستشفى بأنحاء الجمهورية مخصصة لمن تظهر عليه أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن هناك متابعة دورية لكل شخص أجنبى قادم من الخارج، ويتم الكشف عليه بشكل دورى، مضيفا أن هناك تتبع دقيق لكل شخص أجنبى قادم من الخارج يوميا، وهناك منهم من يبادر ويبلغ عن نفسه عند ظهور أى أعراض عليه للتأكد من سلبية التحاليل، أو إيجابية ويتم التعامل معه.

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وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن وزارة الصحة لديها جميع بيانات أي شخص أجنبى قادم إلى مصر وكشف دورى عليهم، والتنبية عليهم عند الشعور بأى أعراض يتم الإبلاغ فورا للتعامل معه وتقديم اللازم، مضيفا أن هناك 4 أشخاص أجانب أبلغوا عن نفسهم بعد ما ظهر عليهم أعراض، وتبين أن شخص إيجابى ويحمل الفيروس والـ3 الأخرين كانت التحاليل سلبية.

وتابع نادر سعد، أن وزارة الصحة خصصت 26 مستشفى تم توزيعها على جميع الجمهورية بخلاف مستشفى النجيلة بمرسى مطروح مخصصة للحجر الصحى لكل من يظهر على أعراض فيروس كورونا، وتسمى مستشفيات الإحالة والتي تتعامل مع أي حالة مشتبه بها على الفور.