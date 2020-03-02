أخبار مصر | عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستعرض "الخليج 365" في الفيديو التالي أرقام وتفاصيل جديدة بشأن الفيروس القاتل حول العالم وأهم وأخر الأخبار وتفاصيل "كورونا" لحظة بلحظة.
وأثر انتشار فيروس كورونا سلبا على كافة الأحداث والفعاليات الثقافية والرياضية والسياسية حول العالم لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين، قبل أن يتمدد إلى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولا إلى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا.
وأدى الفيروس إلى تأجيل وإلغاء عدد من المباريات القارية والفعاليات الثقافية، فضلًا عن الجمعية العمومية للاتحاد القاري والتي كانت مقررة 16 في أبريل المقبل في كوالالمبور.