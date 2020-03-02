أخبار مصر | أرقام وإسهامات من جولة وزيرة التضامن في بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام وإسهامات من جولة وزيرة التضامن في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حفلت جولة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بني سويف بعدد من المحطات الهامة، سعيا نحو التمكين الاقتصادي، جاءت على النحو التالي:-

- مولت الوزارة جمعية رعاية المؤسسات، حيث ساهمت في دار فاقدي الرعاية بمبلغ مليون جنيه.

- ساهمت بمبلغ 250 ألف جنيه لجمعية لتطوير حضانة الإيواء التابعة لها.

- خصصت مبلغ 5000 قرض لأبناء محافظة بني سويف، علي أن تكون قيمة القروض 10 آلاف جنيه.

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- سلمت الوزيرة 30 دراجة بخارية لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة.

- يقدر عدد السيدات المتلقيات للرعاية بمركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف 57 سيدة.

- بلغ عدد المزراعين المستفيدين من محطة تجميع الألبان بالجمعية الزراعية بقرية إبشنا مركز بني سويف، 500 مزارع.