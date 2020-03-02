أخبار مصر | وزير القوى العاملة: إطلاق 5 وحدات متنقلة في المحافظات لتدريب الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: إطلاق 5 وحدات متنقلة في المحافظات لتدريب الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنهم مهتمون بدعم قطاع التدريب بالوزارة، حيث يوجد 38 مركز تدريب ثابت، و17 وحدة متنقلة، منوها بأن 13 وحدة منهم كانوا مهملين منذ 20 عاما.

وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن كثرة مراكز التدريب يجعل المواطن يشعر أن الدولة تهتم به، معلنا إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة بـ 5 محافظات، في عدد من القطاعات منها الكهرباء والسباكة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن إجمالي عدد المتدربين في الوحدة الواحدة شهريا يصل إلى 60 متدربا، موضحا أنه يحرصون أن يكون المتدربين من النساء والرجال.

