شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس الجالية الإيطالية تحويل مبني القنصلية إلى مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الإثنين، بيرو دوناتو رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإيطالية ورئيس الجالية الإيطالية بمصر، لبحث خطوات تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى إيطالي مملوكة للجمعية الخيرية الإيطالية، بحضور المهندس عماد البرشا وكيل مديرية الإسكان ببورسعيد، وإدارة التفتيش والمتابعة.

رحب اللواء عادل الغضبان برئيس الجالية الإيطالية بمصر، مؤكدا على فخره بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين، وكذلك ترحيبه بكافة سبل التعاون على أرض بورسعيد .

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ومن جانبه أكد بيرو دوناتو رئيس الجالية الإيطالية بمصر، أنه تم الانتهاء من الإجراءات الإيطالية الخاصة باستلام المبنى لتحويله لمستشفى إيطالي، معربا عن شكره لتعاون محافظ بورسعيد الفعال مع الجانب الإيطالي، وتذليل كافة العقبات، مشيدا بالمجهودات التي شهدتها محافظة بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، والتي تتناسب مع تاريخ وعراقة بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، استمرارية أعمال رفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة بالقنصلية الإيطالية لحين استخراج كافة التصاريخ الخاصة ببدء العمل وتحويله لمستشفى إيطالي، وكذلك اعتماد المحافظة للتصميمات النهائية الخاصة بالمستشفى.

وأشاد اللواء عادل الغضبان بهذا التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي، والذي يأتي بالتزامن مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ويعتبر من المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في بورسعيد، مؤكدا أن هناك منظومة خدمية متكاملة تهدف لتحسين حياة المواطنين، لافتا إلى بذل مزيد من المجهودات والتي تجعل من بورسعيد مدينة حضارية مميزة على أرض مصر.