شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الوزراء» يوضح حقيقة منع الكويت إصدار التأشيرات للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود أي شيء رسمي يخص منع الكويت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وفقًا للمعلومات الواردة إليه منذ عدة ساعات.

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وقال «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إنه تم التواصل مع السفير الكويتي بالقاهرة، محمد صالح الذويخ، الأحد بهذا الشأن، لافتًا إلى أن السفير الكويتي أكد عدم وجود أي شيء يخص منع أو وقف إصدار التأشيرات للمصريين.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، عن مصادر أمنية محلية، الأحد، أن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت اليوم الأحد، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية، حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت المصادر بحسب «القبس»: أن من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيزا العمل».