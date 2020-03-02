شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رئيس برلمان النمسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بالمقر البابوي بالقاهرة، فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له. تأتي زيارة فولفجانج للمقر البابوي في إطار زيارته الحالية لمصر.

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