شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير تطالب بإيقاف «الموالد» وإغلاق الأضرحة خوفا من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى إصدار قرار بوقف الموالد في جميع أنحاء الجمهورية، خوفا من انتشار فيروس «كورونا» بهدف دفع الأذى عن البشرية.

وقالت نصير، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON E»، إن المملكة العربية السعودية أوقفت العمرة وربما توقف الحج لسلامة الإنسان، مؤكدة أن النفس البشرية عزيزة، ومن الضرورة حمايتها.

وشددت على ضرورة إغلاق الأضرحة منعا لأى تجاوز ولوقف ظاهرة التوسلات التي قد تكون سببا في انتشار الفيروس.