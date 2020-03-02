شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بمنع أي ملصقات أو كتابات على المنشآت الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، توجيها عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة، بمنع وضع أي ملصقات أو غيرها من الرسومات أو الكتابات العشوائية التي تشوه المظهر العام على جدران المباني الحكومية بدائرة المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

كما شدد المحافظ على إزالة كافة الملصقات وغيرها من الرسومات من على جدران المنشآت الحكومية بدائرة المحافظة، وأن يتم اتخاذ كافة التدابير وما يلزم من إجراءات لمنع تشويه المباني والأسوار والعقارات المملوكة للجهات الحكومية والمتابعة المستمرة لمنع ظاهرة وضع الملصقات عليها .

وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة الحفاظ على القيمة الجمالية للشكل الخارجي للمباني حفاظا على المظهر الحضاري، وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها.