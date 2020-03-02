شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط: ما حدث في عام 2011 «فورة مأساوية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما حدث بالدول العربية عام 2011 «فورة مأساوية» وليست ثورة، مستطردًا أنه أنتج ضعفًا للدولة الوطنية العربية، وانزوائها إلى حد كبير في مناطق جغرافية محددة في العالم العربي، وفتح شهية الدولة الاستعمارية قديمًا والجيران؛ كتركيا وإيران وإسرائيل وإثيوبيا للتدخل في العالم العربي، وفقًا لذكره.
وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الاثنين، أن بعض الدول العربية وضحت بها التدخلات الإقليمية والدولية بشكل كبير، قائلًا إن الوضع العربي «لا يرضي أحدًا»، وفقًا لتعبيره.
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