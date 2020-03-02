شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تتعاقد مع مستشفيات جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين والوفد المرافق له، بحضور د.ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة الزقازيق ونقابة الصحفيين، لتقديم خدمات طبية ورعاية صحية لأعضاء النقابة وأسرهم.

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حضر اللقاء د.وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، د.وائل صبري مدير عام الشؤون العلاجية، د.محمد عفت المشرف العام على العلاج بأجر، محمد فكري مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمستشفيات.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بزيارة الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين بمحافظة الشرقية، مؤكداً أن جميع امكانيات مستشفيات جامعة الزقازيق والخبرات العلمية والكوادر الطبية المتوفرة بها ستكون ضمن مشروع العلاج الخاص بأعضاء النقابة بهدف توفير خدمة صحية وعلاجية متميزة وتيسيراً على الصحفيين وأفراد أسرهم.

من جانبه، قدم «عبدالمجيد» الشكر لرئيس الجامعة على التعاون المثمر والدائم مع الصحفيين، مشيراً إلى أن البروتوكول يهدف إلى استفادة جميع أعضاء نقابة الصحفيين من مختلف الخدمات الصحية والعلاجية داخل مستشفيات جامعة الزقازيق والمراكز الطبية التابعة لها، بالإضافة إلى توفيرها بأسعار مناسبة لهم.