شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صيني: نعتز بهدايا مصر القيمة.. وتضامن شعبها معنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال لي دونج، الوزير المفوض والمستشار السياسي في سفارة الصين في القاهرة: «نرحب بمصر ونشكرها كثيرًا على رسالة التضامن من زيارة وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد إلى بكين، وهذا يدل على العمق ومتانة العلاقات بين البلدين وفرصة لتبادل المعلومات والخبراء».

وأوضح دونج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON E»، أن الصين تسير في الطريق الصحيح للتعافى من خطر «كورونا»، وخاصة أن الفيروس مستجد ويحتاج لدراسة ومجابهة، والحكومة الصينية تقوم بدور كبير والجميع يشارك في هذه المعركة ضد الفيروس الخطير.

وذكر أن التضامن الشعبى المصرى وإضاءة المعالم السياحية والأثرية تضامنًا مع الشعب الصينى جميعها رسائل هامة تصل للشعب الصينى، مضيفًا :«نعتبرها هدية قيمة من بلد شقيق ونعتز بذلك».