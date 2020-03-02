شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الصين: بكين عادت لرونقها.. والمنظومة الصحية الصينية قوية جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدرى، آخر المستجدات في العاصمة الصينية بكين، بعد الإجراءات الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن بكين بدأت يومها الأول في العودة لرونقها والناس عادت لعملها، وكل ذلك في إطار الاحتياطات، والضوابط الطبية، من حيث ارتداء الكمامات وغسيل الأيدى.

وأشار سفير مصر بالصين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON E»: إلى الأوضاع ليست كما كانت في السابق من حيث الازدحام وكثافة الشوارع، ولكن هناك تحسن ملحوظ عن بداية انتشار فيروس كورونا.

وأوضح سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدرى، أن المنظومة الصحية في الصين قوية جدًا وتستحق الدراسة والتأمل، وهناك استجابة كبيرة لدى المواطنين الصينية.