شكرا لقرائتكم خبر عن هشام وهبة يطالب وزير السياحة بتشكيل لجنة دائمة للأزمات.. وأزمة «كورونا» أول ملفاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالجيزة، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة دائمة للأزمات بالوزارة لمواجهة أية أزمات مستقبلية ومفاجئة .

وقال وهبة، أن هذه اللجنة يجب أن تضم خبراء ممن لديهم القدرة والكفاءة والمقومات الأساسية للمشاركة في اللجنة إلى جانب المتخصصين في إدارة الأزمات السياحية.

Advertisements

وأضاف وهبة، إننا للاسف الشديد نفتقد ونفتقر وجود تخطيط علمى وعملى لإدارة الأزمات، ونعتمد على بعض الموظفين البروقراطيين ممن ليس لديهم الملكة والحنكة للتعامل مع هذه الأزمات، خاصة التي يكون لها آثار سلبية كبيرة على القطاع السياحى المصرى، وتحتاج لوعى شديد في التعامل معها .

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إلى إننا كنا ننتظر أن يتم تشكيل هذه اللجنة، فور بدء الحديث عن فيروس كورونا، وأن تقوم هذه اللجنة بوضع تصور ومحاكاة لما هو منتظر حدوثه وكيفية التعامل معه وآليات مواجهة هذه الأزمة ،والمعطيات التي تستند عليها في عملها، في ظل وجود مؤشرات تؤكد حالة تحور الفيروس سيكون سبباً رئيسياً في تتراجع حركة السياحة العالمية وليس على مصر فقط .

وضرب رئيس لجنة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالجيزة، مثالاً لما هو منتظر من تأثير فيروس كورونا على السياحة في العالم، وهى التصريحات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية ،التي أشارت فيها، إلى أن خطورة إنتشار الفيروس على حركة السياحة الدولية ستكون كبيرة، خاصة أن السوق الصيني كبير، ويصدر نحو 178.4 مليون سائح لمختلف دول العالم، وهذا العدد ينفق نحو 277.3 مليار دولار سنوياً، حيث تعد الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إنفاقا في قطاع السياحة