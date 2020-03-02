شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد القلب السابق: «مش كل اللي يعطس عنده كورونا وبلاش هزار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي السابق، أنه لا يوجد سوى حالتين مصابتين بفيروس كورونا في مصر وتم التعامل معهما باحترافية.

وقال شعبان، في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لا داعي للقلق من كورونا فعدد الوفيات في العالم بسبب «كورونا» لم يتجاوز 3 آلاف حالة، بينما ضحايا الإنفلونزا العادية 500 ألف شخص على مدار السنوات والعقود.

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وتابع شعبان أن 80 من الحالات المصابة بكورونا تتعافى من المرض، لافتا إلى أن كبار السن ومرضى السكر الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا، والسيدات الأقل.

وأردف جمال شعبان: «مش كل اللي يعطس عنده كورونا»، معلقا: «بلاش هزار ويجب ضع الأمر في سياقه دون تهوين أو تهويل»، موضحا أن أعراض كورونا هي الحرارة التي لا تستجيب للمسكنات العادية مع وجود كحة ونهج وتدهور سريع.

وأشار عميد معهد القلب القومي السابق إلى أننا لا نحتاج إلى تضخيم الأمر ولكن لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية مثل غسل اليدين وعدم ملامسة الوجه، وعدم ملامسة الأسطح والبعد عن كل من يعطس أو لديه حرارة.