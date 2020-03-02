شكرا لقرائتكم خبر عن 19 دار نشر تشارك فى معرض دسوق للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك 19 دار نشر مصرية، للمرة الأولى فى معرض دسوق للكتاب، الذى يستمر حتى يوم 10 مارس الجارى، ويستضيف عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية طوال أيامه، فضلا عن الأمسيات الشعرية والاحتفالات الفنية.

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وافتتح الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، المعرض، أمس الأول، بحضور اللواء ياسر حفناوى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والبابا بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ بدمياط، وعدد من نواب مجلس الشعب.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، إن معرض دسوق كان هو البذرة التى تولدت منها معارض الكتاب فى المحافظات، وكانت كفر الشيخ هى البداية حتى وصلت معارض الكتاب بمختلف محافظات وقرى وربوع الجمهورية إلى مائة معرض لننشر العدالة الثقافية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لإتاحة الكتاب لجميع أفراد المجتمع، ولكن «نركز بشكل كبير على فئة الشباب ونوعية الكتب التى تجذبه وتشجعه على القراءة».

ويضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل، منها سلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والتى أشاد بها البابا بطرس.