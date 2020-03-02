شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يبحث الموقف التنفيذى لـ«المونوريل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس، اجتماعا مع تحالف «بومباردييه- المقاولون العرب- أوراسكوم»، المنفذ لمشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر، بحضور قيادات الوزارة والهيئة القومية للأنفاق، واستعرض الوزير الموقف التنفيذى للمشروع، حيث يجرى استكمال أعمال الجسات بالمسار وإنهاء التصميمات وتنفيذ الورشة الخاصة بالمشروع لبدء الأعمال الإنشائية بالمسار، وتابع آخر مستجدات الاتفاقية التمويلية للمشروع.

وأشاد الوزير بالتزامن بين إجراءات إنهاء خطوات التفعيل المادى للعقد ودخول المشروع حيز التنفيذ، مؤكداً أهمية المشروعين لتقديم خدمات مميزة للركاب، خصوصاً أن هدف تنفيذ المشروعات هو تعظيم منظومة النقل الجماعى على مستوى الجمهورية، وربط المدن الجديدة بالقاهرة، خصوصاً أن المونوريل يدخل مصر لأول مرة ويمثل نقلة وتحولاً كبيراً فى وسائل المواصلات، لأن هذه النوعية من المواصلات وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.