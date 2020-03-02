شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المهاجرون غير الشرعيين ضحايا وليسوا جناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، أن الدولة المصرية تنظر إلى المهاجرين غير الشرعيين باعتبارهم ضحايا وليسوا جناة، معتبرة أن التشريعات الوطنية التى صدرت مؤخرا ترسخ لهذه المفاهيم.

وأضافت «مكرم»، فى افتتاح ندوة «الهجرة غير الشرعية»، التى نظمتها مؤسسة كيمت بطرس غالى للسلام والمعرفة، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، أن مصر قديمًا كانت من الدول المستقبلة للهجرة، وعلى مدار عقود طويلة كانت تأتيها جنسيات كثيرة بهدف التعايش فيها، ومازالت حتى الآن تعمل على ذلك، لأنها ملتقى الأديان والجنسيات.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة: «نحن لا نعتبر أكثر من 5 ملايين لاجئ فى مصر من جنسيات مختلفة لاجئين، وإنما ضيوفا فى بلدهم الثانى».

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وأوضحت أن جهود مصر لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية من سواحلها كانت نتيجة جهود مؤسسات عديدة، منها وزارات الهجرة والخارجية والداخلية، إضافة إلى باقى المؤسسات كالأزهر والكنيسة، مشيرة إلى أن مساهمات الدولة وجهودها تضمنت أيضا مبادرة الرئيس الأخيرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة والحد منها بعد رصد 11 محافظة من أكثر المحافظات المُصدِّرة للهجرة، مستعرضة كيفية عمل البرنامج وأهدافه، ومنها تطوير مهارات سكان تلك المحافظات وتدريب الشباب بحيث يكون قادرا على العمل بما يتوافق مع معايير واحتياجات السوق الأوروبية.

وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الهجرة غير الشرعية أصبحت ظاهرة تشكل خطورة داخل القارة الإفريقية، مضيفا أن أحد أشكالها الهجرة من الجنوب إلى الشمال أو المتوسط، وهو ما يشكل عبئا على دول شمال إفريقيا التى أصبحت دولًا ترانزيت.

وتابع «فائق» أنه فى فترة من الفترات كانت مصر من أبرز الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، ورغم ذلك نجحت بسبب جهودها التنفيذية والتشريعية فى وقف وإنهاء الرحلات التى تخرج عبر سواحلها. وواصل أن إحدى الإشكاليات التى تؤرق دول القارة الهجرة والنزوح داخل القارة، بسبب مشاكل الحدود التى أقرها الاستعمار القديم، ومازالت سببا للنزاع بين دول الجوار، مستطردًا: «مازال أيضا الإرهاب الذى ينتشر فى القارة يشكل خطرًا كبيرًا».

وأكد السفير إيهاب فوزى، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، إن قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت تشكل تحديًا مشتركًا، خاصة فى ظل التحديات والتطورات التى تشهدها القارة الإفريقية، مشددا على أن الظاهرة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة المتورطين فى تلك الجريمة. وقال «فوزى» إنه بسبب الجهود المصرية التشريعية والتنفيذية لم يتم رصد أى مركب يحمل مهاجرين منذ سبتمبر 2016 من مصر.