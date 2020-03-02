شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس غامض يهاجم أثيوبيا وينتهى بالمرضى إلى الوفاة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض مجهول ينتشر في القرى القريبة من مشروع الغاز في إثيوبيا، يجعل المواطنين ينزفون من أنوفهم وأفواههم قبل ان يسقطوا متوفيين .
وأرجع تقرير نشره موقع جريدة الديلى ميل البريطانية أن السبب وراء هذا المرض قد يكون النفايات السامة التى تظهر نتيجة عمليات التنقيب عن النفط الصينى فى المنطقة .
فى الفيديو التالى نستعرض أبرز أعراض المرض وخطورته.
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