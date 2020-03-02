شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد الطبية بميناء بورسعيد السياحى لاستقبال السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس،رفع درجة الاستعداد والجاهزية الطبية لاستقبال السفينة السياحية (CELESTYAL CRYSTAL) ، والتي تحمل 1116 سائحا من جنسيات مختلفة (650 سائحا و366 طاقم السفينة) قادمة من الإسكندرية، وترفع علم مالطا.

وقال نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى اللواء بحرى محمد برايا، فى تصريح مساء اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى والطب الوقائى؛ لمتابعة فحص السائحين على السفينة، ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج البلاد ضد فيروس كورونا.

وأضاف، أن السفينة السياحية قامت بزيارة الميناء السياحى فى العام الماضي بعدد 5 رحلات، لتستكمل موسمها السياحى للعام الجارى 2020، حيث يساهم ذلك فى تشجيع السياحة واستعادة سياحة اليوم الواحد.

وأكد اللواء برايا، أن الميناء يقدم كافة التسهيلات والجهود لعودة السياحة البحرية إلى ما كانت عليه، حيث شهد الميناء السياحي خلال الموسم الماضي تسجيل معدلات مرتفعة لعدد السائحين بإجمالي 9500 سائح من جنسيات مختلفة، وكذلك زيادة السفن السياحية الدولية التي تستقبلها ميناء بورسعيد السياحي.