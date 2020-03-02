شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تستجيب لـ"الخليج 365" وتصحح أسماء المحافظين على موقعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية وجود خطة لتطوير موقعها الرسمى على الإنترنت وصفحاتها كافة وسائل التواصل الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم خلال الفترة الجارية بإعادة صياغة دورة تحديث محتوى الموقع الرسمى لضمان عدم وجود أى خطأ أو ظهور بيانات غير محدثة على الموقع فى المستقبل .

واستجابت الوزارة لما نشره ”الخليج 365” حول عدم تعديل أسماء بعض المحافظين الذين شملتهم حركة المحافظين الأخيرة، وتم تحديث قائمة المحافظين ومازالت الوزارة تتابع مع وزارة الإتصالات عملية التطوير التجريبى للموقع والذى من المقرر أن يتم الإنتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة والذى سيتضمن أنشطة وأخبار الوزارة والوظائف التى تعلن عنها والمشروعات الجارية فى المحافظات بشكل دورى وبصورة تحوذ على إعجاب المترددين من المواطنين على الموقع يومياً وضمان التحديث اليومى له ومحتوياته كاملة.

وكان ”الخليج 365” رصد إبقاء موقع وزارة التنمية المحلية على الدكتور علاء عبد الحليم، محافظا للقليوبية، رغم أن الحركة تضمنت نقل اللواء عبد الحميد الهجان من محافظ قنا إلى القليوبية، كما أبقى الموقع على اللواء إسماعيل عبد الحميد، محافظا لكفر الشيخ، غير أن الحركة تضمنت إسناد المحافظة للواء جمال نور الدين.

كما أبقى الموقع الإلكترونى على اللواء جمال نور الدين محافظا لأسيوط، التى تولاها الدكتور عصام سعد إبراهيم، كما تجاهل الموقع تغيير اسم محافظ الفيوم السابق اللواء عصام سعد، حيث تولى المحافظة الدكتور أحمد عبد الله الأنصارى، الذى أبقاه الموقع فى منصبه السابق محافظا لسوهاج وتجاهل تحديث الاسم واستبداله باللواء طارق الفقى الذى تولى المنصب فى الحركة.

والإبقاء على هشام السعيد محافظا للغربية رغم تولى اللواء طارق رحمى، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية السابق رغم تولى اللواء محمد الشريف، والإبقاء على اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح رغم تولى اللواء خالد شعيب، واللواء عبد الحميد الهجان محافظا لقنا، رغم تولى اللواء أشرف الدرديرى.

ورغم تولى شريف فهمى بشارة، محافظا للإسماعيلية، غير أن موقع وزارة التنمية المحلية أبقى على اسم اللواء حمدى عثمان، والإبقاء على اللواء أحمد إبراهيم محافظا لأسوان رغم تولى اللواء أشرف عطية عبد البارى، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر السابق رغم تولى اللواء عمرو حنفى، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية السابق، رغم تولى اللواء إبراهيم أبو ليمون.

كما أبقت وزارة التنمية المحلية عبر موقعها الإلكترونى على المستشار هانى عبد الجابر محافظا لبنى سويف رغم تولى الدكتور محمد هانى جمال الدين، زمام المحافظة فى الحركة الأخيرة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا السابق، رغم تولى اللواء أسامة القاضى، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق رغم تولى الدكتور أيمن مختار.