شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام الجلوس للطلاب المصريين المغتربين الذين سيؤدون الامتحان فى المناهج المصرية على نظام امتحانات ابناؤنا فى الخارج للعام الدراسي 2019- 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن للطلاب الاطلاع على أرقام جلوس الطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوى، وذلك من خلال الرقم القومى للطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الدخول على رابط ارقام جلوس ابناؤنا في الخارج من خلال الضغط على

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول مهما كانت الأسباب.

Advertisements

جدير بالذكر أن امتحانات "أبناؤنا بالخارج" تعقد وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2019/2020 بدءا من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020.