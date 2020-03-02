شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل تدريب المواطنين فى 143 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت اليوم 5 وحدات متنقلة لتدريب المواطن المصرى على الحرف في القرى الأكثر فقرا، مضيفا أن الوزارة لديها 38 مركز ثابت لتدريب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 18 وحدة متنقلة كانت مهملة وتم تفعيلها وتتنقل بالقرى والنجوع لتدريب المواطن.

وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجها المذاع على قناة الحياة، أن الدورات التدريبية للمواطن يحث أن الدول المصرية مهتم به ولا يوجد مواطن مهمش ونهتم بالجميع، مضيفا أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للتدريب بـ8 وحدات متنقلة، والمرحلة الثانية بـ 5 وحدات متنقلة لتدريب المواطن في القرى الأكثر، وذلك من ضمن تدريب 143 قرية لمبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وتابع وزير القوى العاملة، أن كل وحدة بها 3 ورش، ملابس جاهزة، والكهرباء، ومدة تدريب الملابس على 150 ساعة في الشهر، والأخريين 65 ساعة، خلال شهر، وكل وحدة تسع لـ60 متدرب.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هناك تنسيق مع وزرا التنمية المحلية، ووزرة الصناعة والتجارة عندما يتم تخرج المتدري، سيتم خلق فرصة عمل له، ومنهم من يأسس مشروع خاص له عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعمه الدولة