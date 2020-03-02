​​تفاصيل لقاء وزير الإعلام برئيس وأعضاء "الوطنية للصحافة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم الاثنين، أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، لبحث عدد من الموضوعات البارزة على الساحة الصحفية في الفترة الحالية.

في بداية اللقاء، أكد هيكل ضرورة الحفاظ على استقلالية الهيئة الوطنية للصحافة وعدم المساس بها، مضيفًا أن القضية المهمة في الفترة الحالية هي قضية التطوير والإصلاح واللحاق بركب التكنولوجيا، الذي تأخرنا فيه كثيرًا بسبب الظروف التي واجهت مصر خلال العقد الأخير.

وأضاف هيكل، أن الاجتماع يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات لبحث مستقبل الصحافة القومية وحل المشكلات التي تواجهها، وأهمية وضع أسس التطوير لها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، مع وزيرتي التخطيط والتأمينات الاجتماعية لمناقشة المشكلات التي تواجه المؤسسات القومية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لمناقشة المشاكل التي تواجه المؤسسات الصحفية ووضع أفضل الحلول لها، وبحث سبل حل أزمة ديون المؤسسات القومية.

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وشهد الاجتماع، الاتفاق على عقد اجتماع آخر لمناقشة المحتوى الإعلامي والصحفي لما له من تأثير كبير في تشكيل وعي المواطن، مشيرًا إلى أنه يجب مخاطبة الفئة العمرية من الأعمار الشابة والتي تمثل 65% من المواطنين بالطريقة الخاصة التي تتناسب معهم، فيما تناول الاجتماع أهمية العملية الانتخابية الحالية في المؤسسات الصحفية، وأن مجالس الإدارات ستكون مسئولة فعليًا عن إدارة المؤسسات، وأنها ستحاسب أمام جمعيات عمومية حقيقية وأن ذلك سيحدث فرقًا في نمط إدارة المؤسسات.

ومن جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أهمية الاجتماع في وضع أفضل السبل التي تساهم في عملية الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع العديد من الشرائح بالمؤسسات الصحفية لطرح فكرة التطوير، واستمعنا لآراء كبار الكتاب ووجدنا أن هناك رأيًا عامًا كبيرًا داخل هذه المؤسسات مهيأ بدرجة كبيرة في المضي قدمًا في عملية الإصلاح والتطوير.

وفي نهاية الاجتماع دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء الهيئة لاستطلاع آرائهم وتوقعاتهم حول المشهد الصحفي في الفترة القادمة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للمؤسسات الصحفية القومية.​