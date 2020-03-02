الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية تسجل أعلى نسبة إقبال منذ 21 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن نسبة الأقبال في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، ارتفعت في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي إلى 56.3% ، بزيادة 3 ٪ عن انتخابات سبتمبر الماضي، كما أن هذه النسبة هى أعلى نسبة مشاركة في هذه الساعة منذ انتخابات عام 1999.

وسوف تظل معظم مراكز الاقتراع البالغ عددها 10631، مفتوحة حتى الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي، مما يمكّن 5ر6 مليون ناخب مؤهل من إسرائيل من الإدلاء بأصواتهم.

كما كان هناك 14 مركز اقتراع خاص لـ 5630 إسرائيلي خاضع للحجر الصحي بسبب التعرض لفيروس كورونا، والذي تم إغلاقه في الساعة 7 مساءً. تم الإبلاغ عن أن أكثر من 70٪ من المؤهلين أدلوا باصواتهم،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

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وفي انتخابات التاسع من أبريل الماضي، أدلى 46ر68%ى من الناخبين المؤهلين بأصواتهم ، فيما أدلى 83ر69% باصواتهم في سباق 17 سبتمبر، حيث وأدلى أكثر من 200000 ناخب، لم يصوتوا في انتخابات سبتمبر، بأصواتهم اليوم الاثنين .

كانت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قد اعلنت أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في أقل من عام بلغت 1ر38 بالمئة حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، مقارنة بنسبة 5ر36 بالمئة في انتخابات 17 سبتمبر من العام الماضي.

وتأتي نسبة التصويت المرتفعة على الرغم من ظهور مخاوف من قيام ناشطين بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات من خلال نشر "أخبار كاذبة" عن ظهور حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) داخل مراكز الاقتراع.

وبدأ التصويت في 10 آلاف و631 مركز اقتراع. ويحق لنحو 5ر6 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.