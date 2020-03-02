رئيس "المركزي للتعمير" يتفقد محور ترعة الزمر لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل، والموقف التنفيذي بهذا المشروع القومي، الذي ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويبدأ مسار المشروع من الطريق الدائرى جنوبًا "دائري المنيب"، وحتى الطريق الدائري شمالًا "دائري الوراق" بطول 12 كم، وعرض (33 – 65.5) مترًا، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثيني – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 3.9 مليار جنيه.

وشدد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ، وتطبيق معايير الجودة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، موجهًا ببدء العمل فى المرحلة الثانية بالمشروع، وعمل تحويلات المرافق بالتزامن مع استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاختصار وقت التنفيذ.

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وقال نصار: "جارٍ حاليًا العمل في المرحلة الأولى من المشروع (القطاع الجنوبي) من القوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقة المنيب، حتى التقاطع مع محور صفط اللبن، بطول 5.1 كم، وبتكلفة 1.785 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ هذه المرحلة حوالي 25%"، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين (حارة مرورية بكل اتجاه) بعرض (3 – 4 م)، وتطوير الطريق السطحي لخدمة الحركة المرورية للأهالي بالمناطق التي يمر بها المشروع، بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن تنفيذ المشروع يواجه العديد من التحديات التي يتم التغلب عليها، ومنها، أن موقع المشروع في منطقة من أكثر المناطق ازدحامًا بالقاهرة الكبرى، ويتم التنسيق المستمر لعمل التحويلات المرورية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وإتاحة بدائل مناسبة طبقًا لأعمال المشروع وزيادة معدلات التنفيذ والعمل خلال فترات الليل، بجانب كثرة المرافق المتعارضة مع المرحلة الأولى من مسار المشروع (كهرباء – مياه شرب – صرف صحي – غاز – تليفونات – شبكات اتصالات)، وجارٍ استكمال تحويلها وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يؤدى إلى تجديد هذه المرافق طبقا للمواصفات الحديثة التى تعود بالنفع على المواطنين، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروع، ويتم حالياً إجراء المزيد من الدراسات على تصميمات المشروع فى المناطق التى تتطلب أعمال نزع الملكية للحد من هذه الأعمال بأقصى درجة ممكنة.

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