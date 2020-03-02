"اضطرارية".. الحكومة تستحدث تأشيرة لمدة 5 سنوات يسمح خلالها بالزيارة 90 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

‎وتم خلال الاجتماع الموافقة على إتاحة الحصول على التأشيرة الاضطرارية (في منافذ الوصول) لمزيد من الدول التي تحددها الجهات الأمنية المعنية، والموافقة على مد فترة الإقامة المسموح بها على التأشيرة واستحداث تأشيرة جديدة صلاحيتها خمس سنوات يسمح خلالها بالزيارة لمدة لا تتعدى 90 يومًا في كل مرة دخول، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر فى الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإليكترونية.

‎كما تمت الموافقة على قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتسهيل ومنح الأولوية في الحصول على تأشيرات الدخول للسائحين والقادمين للأراضى المصرية من حاملى تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم.