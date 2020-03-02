خطاب من الصحة إلى الشركة المكتشف فيها الحالة الثانية الحاملة لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أرسلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول، والتي اكتشفت فيها الحالة الثانية الحاملة لفيروس كورونا؛ لتأكيد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة؛ لمنع دخول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى البلاد، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية.

وطالبت وزارة الصحة في خطابها بمنع دخول أي أفراد إلى الموقع الذي شهد الحالة المصابة، وإلغاء الخروج للإجازات للأفراد العاملين في الموقع، لحين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

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وأعلنت وزارة البترول، أن وزارة الصحة والسكان فرضت الحجر الطبي الكامل لمدة 14 يومًا بحقول شركة خالدة للبترول، والمقر الرئيسي للشركة، بعد اكتشاف مهندس كندي يحمل فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أنه من خلال الإجراءات الاحترازية؛ تم اكتشاف الحالة الإيجابية للفيروس، وتم التصرف مع الحالة حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها أنه فور اكتشاف الحالة الإيجابية للفيروس، والتي تخص الخبير الأجنبي بالحقول؛ تم التصرف مع الحالة حسب توجيهات وزارة الصحة.

